Axios: Иран и США согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии

Переговорщики США и Ирана согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников. При этом окончательное решение по сделке пока не приняли ни президент Дональд Трамп, ни иранское руководство.