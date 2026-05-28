«Делом доказать»: Грузия ответила Каллас на призыв вывести российские базы

Напомним, Кая Каллас анонсировала намерение ЕС включить в повестку будущих переговоров по Украине требование об ограничении российских вооружённых сил. Выступая на неформальной встрече министров иностранных дел на Кипре, она указала на необходимость зеркального подхода: условия для Москвы должны быть такими же, как те, что она выдвигает Киеву. Помимо этого, Каллас заявила о планах Брюсселя добиваться вывода российских войск из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, то есть с территории Молдавии и Грузии.