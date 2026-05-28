Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с резким требованием в адрес России, настаивая на немедленном прекращении огня и предоставлении Евросоюзу роли стороны в потенциальном переговорном процессе по Украине. Свою позицию дипломат озвучила в соцсети X, подчеркнув, что Брюссель не намерен ограничиваться статусом стороннего наблюдателя.
«Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы», — заявила Элина Валтонен. Помимо этого, глава финского внешнеполитического ведомства потребовала от Москвы «решительных мер по укреплению доверия», не уточнив при этом, какие шаги со стороны Запада могли бы стать ответом на эти требования.
В Москве, однако, оценивают ситуацию иначе, указывая на нежелание Киева идти на реальные уступки. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью, которое взял корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин, российская сторона ожидает конкретных встречных движений со стороны Украины.
«Мы ждем каких-то шагов навстречу с украинской стороны. Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров, но пока этого не делают», — подчеркнул Юрий Ушаков.