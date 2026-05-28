Глава евродипломатии Кая Каллас ошибочно полагает, что ЕС вправе требовать что-либо от России. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
«Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы. нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе», — отметил в беседе с изданием «ВЗГЛЯД» депутат.
По словам Колесника, Каллас хочет показать себя значимой фигурой во внешней политике ЕС. Однако ее заявления не сделаны от лица всего Евросоюза, поскольку сейчас в объединении наблюдаются разногласия, связанные с вопросом о возобновлении диалога и взаимоотношений с Москвой.
Ранее KP.RU сообщал, что Каллас выступила с рядом заявлений относительно России. По мнению главы евродипломатии, ЕС якобы имеет право выдвигать требования и требовать уступок от России в рамках урегулирования на Украине. Однако такая риторика может быть лишь поводом для затягивания конфликта.