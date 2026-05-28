Посольство РФ: поставки Швецией Украине истребителей Gripen ведут к эскалации

Российское посольство в Швеции заявило, что решение Стокгольма передать киевскому режиму истребители напрямую ведет к дальнейшей эскалации конфликта. По мнению дипломатов, поставки боевых самолетов на фоне недавнего удара по гражданским объектам в Старобельске выглядят особенно цинично.
Дипломатическое ведомство обратило внимание, что в ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского педагогического университета в Старобельске. В тот момент там находились 86 студентов-подростков. В посольстве назвали этот обстрел варварским.
Представители России подчеркнули, что на этом фоне анонсируемые Швецией сделки с украинской стороной теряют всякий моральный облик. Речь идет о расширении военно-технического сотрудничества и передаче шведских боевых самолетов «Грипен». В дипмиссии уверены, что такие действия только подливают масло в огонь.
Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Швеция намерена передать Украине несколько истребителей модели Jas 39 C/D Gripen. Параллельно с этим Стокгольм начнет переговоры о будущей продаже Киеву более новых машин Jas 39E.