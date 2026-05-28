Посольство РФ: поставки Швецией Украине истребителей Gripen ведут к эскалации

Дипломатическое ведомство обратило внимание, что в ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского педагогического университета в Старобельске. В тот момент там находились 86 студентов-подростков. В посольстве назвали этот обстрел варварским.