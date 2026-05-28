Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил акубаротравму при ударе дрона по грузовику под Белгородом

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Под удар попал гражданский транспорт в Белгородском округе, в результате чего пострадал мирный житель.

Как сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале, инцидент произошел в районе поселка Комсомольский. «В результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы», — уточнили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия медики оперативно оказали пострадавшему необходимую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Помимо атаки на грузовой автомобиль, в результате налетов еще двух вражеских БПЛА получили повреждения другие транспортные средства, находившиеся в зоне поражения. В настоящее время профильные службы уточняют масштабы ущерба и продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше