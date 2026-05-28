Мужчина получил акубаротравму при ударе дрона по грузовику под Белгородом

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Под удар попал гражданский транспорт в Белгородском округе, в результате чего пострадал мирный житель.
Как сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале, инцидент произошел в районе поселка Комсомольский. «В результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы», — уточнили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия медики оперативно оказали пострадавшему необходимую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.
Помимо атаки на грузовой автомобиль, в результате налетов еще двух вражеских БПЛА получили повреждения другие транспортные средства, находившиеся в зоне поражения. В настоящее время профильные службы уточняют масштабы ущерба и продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах.