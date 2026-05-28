Итальянский наёмник Алекс Пинески погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета La Nazione. По данным издания, 43-летний уроженец Ла-Специи был ликвидирован в районе Красного Лимана.
Как уточняется, Пинески участвовал в боях на стороне ВСУ. Обстоятельства его гибели в публикации не приводятся.
Ранее французский военный корреспондент Лоран Брайар сообщил, что число иностранных наёмников, понесших безвозвратные потери в рядах украинской армии, может превышать пять тысяч человек.
Кроме того, ранее стало известно о ликвидации британского гражданина в ДНР. По имеющимся данным, иностранный наёмник был уничтожен российскими военными в зоне проведения специальной военной операции.
Тема участия иностранных граждан в конфликте на Украине регулярно поднимается в зарубежных СМИ и в сводках, связанных с боевыми действиями. Сообщения о потерях среди иностранных наёмников появляются на фоне продолжающихся боёв на различных участках линии соприкосновения.
