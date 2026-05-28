WP узнала о предложении поместить портрет Трампа на купюру $250

Весной, как сообщал Reuters, Федеральная комиссия по делам искусств, назначенная Трампом, единогласно одобрила памятную золотую монету с его изображением к 250-летию независимости. Она — из 24-каратного золота, будет коллекционной и не предназначена для обращения. В дизайне использована фотография американского лидера из Национальной портретной галереи в Вашингтоне: на монете он изображен склонившимся над столом и глядящим прямо перед собой.