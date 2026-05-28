WP узнала о предложении поместить портрет Трампа на купюру $250

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, ответственные за печать денег, настаивали на создании банкноты номиналом $250 с портретом американского лидера, пишет The Washington Post со ссылкой на четырех нынешних и бывших представителей администрации.
Казначей Минфина Брендон Бич и его старший советник Майк Браун в августе и сентябре прошлого года представили в Бюро печати денежных знаков эскизы банкноты, рассказали изданию сотрудники. На одном из них лицо Трампа изображено в центре купюры номиналом $250 между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента.
Автор — британский художник Иэн Александр, он утверждает, что обсуждал макет с главой Белого дома. По словам художника, Трамп одобрил добавление цветов американского флага и логотипа, посвященного 250-летию основания страны.
«Он любит называть меня своим любимым британским художником», — утверждает Александр, бывший профессиональный пловец и диджей, который называет себя портретистом королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи.
В случае реализации изображение Трампа стало бы первым прижизненным появлением человека на валюте США более чем за 150 лет. Федеральный закон пока позволяет изображать на банкнотах только умерших граждан. Ни один живой человек не изображался на валюте США с 1866 года.
В прошлом году в конгресс был внесен законопроект, позволяющий изобразить президента на 250-долларовой купюре в честь 250-летия страны, но он так и не был принят.
«В случае принятия данного законопроекта Бюро гравировки и печати предпримет активные шаги по выпуску памятной банкноты номиналом $250, которая будет приурочена к 250-летию нашей великой нации», — заявили в Минфине.
Директор бюро Патриция Солимен, пытавшаяся объяснить Бичу и Брауну, что по закону они не могут разрабатывать для печати банкноту с портретом живого человека и что это займет долгие годы, 27 апреля неожиданно была переведена на другую должность, а Браун назначен исполняющим ее обязанности.
«На выпуск новой купюры часто уходит от шести до восьми лет, особенно такой крупной», — пояснил один из сотрудников.
«Эти ребята думают, что можно просто напечатать что-то за ночь, и это будет работать в банкомате. Это просто безумие. Требуются годы и годы, чтобы изготовить эти банкноты так, чтобы они были надежными для населения», — отметил другой.
В прощальном письме коллегам Солимен написала, что ее перевели на другую должность в Минфине и что ее уход был «не по ее воле». По словам собеседников, Солимен и ее подчиненные согласились напечатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа. Эти банкноты — первые в американской истории с подписью действующего президента.
Весной, как сообщал Reuters, Федеральная комиссия по делам искусств, назначенная Трампом, единогласно одобрила памятную золотую монету с его изображением к 250-летию независимости. Она — из 24-каратного золота, будет коллекционной и не предназначена для обращения. В дизайне использована фотография американского лидера из Национальной портретной галереи в Вашингтоне: на монете он изображен склонившимся над столом и глядящим прямо перед собой.
