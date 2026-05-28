Удар с воздуха встретят огнём: бизнесу разрешили закупать системы ПВО

Частным компаниям и предприятиям разрешат закупать крупнокалиберное вооружение для защиты объектов от беспилотников. Об утверждении соответствующего механизма РБК сообщили источники, связанные с Минобороны.
Речь идет о порядке, который позволяет бизнесу приобретать турели, зенитные артиллерийские установки, радиолокационные станции, транспорт, а также комплексы радиоэлектронной борьбы. Эти решения приняты для ускоренного оснащения мобильных огневых групп, задействованных в отражении воздушных атак.
По информации источников, защита гражданской инфраструктуры строится не только на работе штатных зенитных ракетных комплексов, входящих в общую систему ПВО, но и на мобильных подразделениях. Такие группы комплектуются в основном резервистами и действуют под контролем Минобороны. На фоне участившихся атак беспилотников их численность увеличивается, а сами подразделения показывают высокую эффективность при уничтожении дронов самолетного типа.
Создание новых мобильных огневых групп продолжается в большинстве регионов европейской части России. Помимо резервистов, в их состав входят добровольцы подразделений «БАРС», а также сотрудники предприятий и частных организаций. Закупленные компаниями техника и вооружение будут напрямую передаваться воинским частям, отвечающим за прикрытие регионов и объектов инфраструктуры.
До этого частные структуры могли приобретать преимущественно средства пассивной защиты, включая комплексы РЭБ. Закупки осуществлялись через открытый рынок или при содействии Минпромторга у российских оборонных предприятий. Минобороны, как уточняется, проводило испытания техники и формировало перечень рекомендованных средств защиты. Вооружение сотрудников охранных организаций стрелковым оружием обеспечивалось через Росгвардию.
Вопрос о предоставлении бизнесу возможности использовать более тяжелые системы защиты инфраструктуры ранее поднимался главой РСПП Александром Шохиным во время встречи с президентом Владимиром Путиным. После этого был утвержден дополнительный механизм, регулирующий закупку крупнокалиберных средств ПВО.
Как отмечают источники, новая схема должна сократить сроки снабжения подразделений, прикрывающих критически важные объекты и промышленные предприятия. Основной акцент сделан на оперативной передаче техники и вооружения в регионы, где сохраняется повышенная угроза атак беспилотников.
