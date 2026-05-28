Владимир Исаев переназначен гендиректором ФГУП Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, с октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). На станции есть шесть реакторов. Все они находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и находятся в собственности России.