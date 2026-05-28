Швецию обвинили в цинизме после сделки по Gripen для Украины

Российское посольство в Швеции назвало циничным соглашение Стокгольма и Киева о поставках истребителей Gripen.

Российское посольство в Швеции назвало циничным соглашение Стокгольма и Киева о поставках истребителей Gripen. В дипмиссии связали это решение с ударом ВСУ по Старобельску, в результате которого погибли люди.

В заявлении посольства говорится, что договоренности о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной выглядят особенно цинично после атаки на здания учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета. В дипмиссии отметили, что в момент удара там находились 86 студентов-подростков.

О произошедшем 22 мая сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его информации, под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.

Следственный комитет уточнил, что ночью украинские военные атаковали объект с применением четырех беспилотников самолетного типа. По данным Пасечника, в результате удара погиб 21 человек, еще 44 пострадали.

В российском посольстве в Швеции также заявили, что поставки новых вооружений Киеву, включая боевую авиацию, ведут к дальнейшему обострению ситуации. В дипмиссии подчеркнули, что подобные решения принимаются на фоне продолжающихся ударов по гражданским объектам.

