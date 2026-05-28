Памфилова предупредила о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

«Электоральные юристы за рубежом» и «затаившиеся» внутри страны ищут уязвимые места в избирательной системе, чтобы «долбануть» по выборам, заявила глава ЦИК.

Источник: РБК

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что «электоральные юристы за рубежом» и «затаившиеся» в стране ищут уязвимые места в избирательной системе, чтобы «долбануть» по выборам. Об этом она сказала на совещании с представителями политических партий.

«И здесь [в РФ] они сидят, эти оставшиеся, затаившиеся ребята, которые неплохо разбираются в электоральных процессах и ищут места, где могут нас долбануть во время выборов, чтобы дискредитировать их. Мы стараемся все это предугадать, но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», — отметила глава ЦИК (цитата по ТАСС).

На совещании член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин обратил внимание на то, что при тестировании специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах» партия внесла данные о человеке с гражданством России и Тринидада и Тобаго, но программа не обозначила это как нарушение законодательства. Памфилова не исключила, что это могло бы создать дополнительный повод для провокаций: кандидат мог бы намеренно внести недостоверные сведения о наличии у него второго гражданства, после чего программа автоматически отсеяла бы его, а сам он затем пожаловался бы на незаконное недопущение.

«У нас сидит целый ряд так называемых электоральных юристов за рубежом. У нас были бюрократические, формальные диверсии», — заявила глава ЦИК.

Она упомянула случай, когда «один мерзавец» 766 раз перевел по одной копейке в фонд одного из кандидатов, чтобы «выбить работу комиссии из колеи». Среди других случаев, по ее словам, — шаблоны жалоб для массовой отправки в избирательные комиссии, чтобы их перегрузить.

Член ЦИК Евгений Шевченко пояснил, что документы, подготовленные с помощью программы, распечатываются и подписываются самим кандидатом, их оценивает рабочая группа Центризбиркома. «То есть программа не дает оценку, врет заполняющий или пишет правду. Она фиксирует это, а уже фильтруют другие», — заключила Памфилова.

Ранее она сообщила, что единый день голосования планируется 20 сентября и, скорее всего, оно будет трехдневное, поскольку «это запрос наших избирателей — так удобнее». В этом году состоятся выборы в Госдуму.

Президент Владимир Путин заявлял, что выборы пройдут в непростых условиях, поскольку «противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества». Однако он уверен, что все попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение «конструктивным политическим программам и идеям».

Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
