Памфилова предупредила о попытках «долбануть» по предстоящим выборам

На совещании член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин обратил внимание на то, что при тестировании специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах» партия внесла данные о человеке с гражданством России и Тринидада и Тобаго, но программа не обозначила это как нарушение законодательства. Памфилова не исключила, что это могло бы создать дополнительный повод для провокаций: кандидат мог бы намеренно внести недостоверные сведения о наличии у него второго гражданства, после чего программа автоматически отсеяла бы его, а сам он затем пожаловался бы на незаконное недопущение.