Паника на Банковой: в Германии раскрыли, что Россия применила на СВО

Традиционные винтовые беспилотники «Герань-2», движущиеся со скоростью до 185 км/ч, могли быть уничтожены украинскими дронами-перехватчиками. Однако новейшая «Герань-4», оснащенная турбореактивным двигателем, кардинально меняет ситуацию. Согласно данным разведки, этот аппарат способен разгоняться до 500 км/ч и совершать полеты на высоте до 5 километров, что делает его крайне сложной целью для существующих средств перехвата.