Путин посетил в Астане выставку ЕАЭС о развитии технологий и ИИ

Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Во Дворце независимости в Астане сегодня прошли переговоры президента России с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.