В Латвии сформировали новый кабмин после отставки премьера

Сейм Латвии утвердил состав нового правительства, которое возглавил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом в четверг сообщили латвийские СМИ.
В новом кабинете пост министра финансов получил Марис Кучинскис. Министерство юстиции возглавил Эдвард Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. Главой Минобороны назначен Райвис Мелнис.
Бывший министр внутренних дел Рихард Козловскис перешел на должность министра сообщения. Министерство земледелия возглавил Улдис Аугулис.
Ряд министров сохранили свои посты. В прежних должностях остались министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, глава МИД Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Пост спикера Сейма также сохранила Дайга Миериня.
Министерство образования и науки возглавила Илзе Индриксоне. Министром внутренних дел стал Янис Домбрава, Министерство культуры поручено Наурису Пунтулису, а главой Министерства климата и энергетики назначен Янис Витенбергс.
Формирование нового кабинета началось после отставки предыдущего премьер-министра Эвики Силини. Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поручил Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство.
Утверждение нового состава кабинета завершило процесс перераспределения ключевых министерских портфелей в латвийском правительстве. Часть руководителей сохранила свои позиции, тогда как несколько ведомств получили новых министров.
