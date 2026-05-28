«Причины в конкуренции»: Зеленский нашёл новых врагов на Западе

Напомним, что Владимир Зеленский направил экстренное послание Дональду Трампу, в котором умоляет срочно прислать дополнительные зенитные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Киевский лидер прямо признал, что в вопросе защиты от баллистических ракет его страна почти полностью зависит от Соединённых Штатов. По его словам, помощь Запада безнадёжно отстаёт от темпа российских ударов. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя это обращение, заметил, что одним письмом дело вряд ли ограничилось.