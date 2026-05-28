«Причины в конкуренции»: Зеленский нашёл новых врагов на Западе

По словам главы киевского режима, против разработки выступает не только Россия, но и некие другие силы. Причины он усматривает исключительно в бизнесе и конкуренции. Мол, Западу просто не нужен новый игрок на рынке вооружений.
«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — посетовал он.
Напомним, что Владимир Зеленский направил экстренное послание Дональду Трампу, в котором умоляет срочно прислать дополнительные зенитные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Киевский лидер прямо признал, что в вопросе защиты от баллистических ракет его страна почти полностью зависит от Соединённых Штатов. По его словам, помощь Запада безнадёжно отстаёт от темпа российских ударов. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя это обращение, заметил, что одним письмом дело вряд ли ограничилось.
