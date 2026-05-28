США вычеркнули из антироссийских санкций 11 физлиц и два танкера

Согласно информации американского ведомства, сняты санкции, ранее введенные против ряда бывших российских законодателей, включая Артура Чилингарова, Владимира Лебедева и Татьяну Сахарову. Также из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D. Пресс-служба Минфина США сообщила, что всего было удалено 76 устаревших позиций, в том числе в отношении умерших лиц и выведенных из эксплуатации судов.