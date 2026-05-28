Кот Максимус стал звездой встречи премьеров Венгрии и Бельгии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о встрече с главой правительства Бельгии Бартом де Вевером, которая прошла в Брюсселе при необычном участнике — коте по кличке Максимус. Видео из кабинета бельгийского премьера Мадьяр опубликовал в социальной сети Facebook (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.).

По словам венгерского политика, переговоры с де Вевером оказались «полезными и многообещающими». На опубликованных кадрах видно, как кот выходит из небольшого домика в кабинете премьера Бельгии. Животное гладят сам Мадьяр и министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези.

Мадьяр также заявил, что ему удалось познакомиться с Максимусом, которого он назвал всемирно известным котом премьер-министра. Видео с животным быстро привлекло внимание пользователей соцсетей.

Ранее глава венгерского правительства сообщал о серии встреч в Брюсселе. В четверг он планировал переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а в пятницу — с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Основной целью поездки Мадьяр называл обсуждение вопроса о возвращении Венгрии средств из фондов Евросоюза, которые ранее были заморожены.

Визит венгерского премьера в Брюссель проходит на фоне продолжающихся переговоров Будапешта с институтами ЕС по финансовым и политическим вопросам. Одной из ключевых тем остается доступ Венгрии к европейскому финансированию.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше