Бюст Героя России Романа Воробьёва открылся в центре Донецка

В Донецке на Аллее Героев открыли бюст Героя России и ДНР, гвардии капитана Романа Воробьёва. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

МАХ/Пушилин Д. В.

Торжественная церемония прошла в центре Донецка. В ней приняли участие представители волонтёрских организаций, сослуживцы, отец Воробьёва и глава ДНР. После открытия почётные гости возложили к бюсту цветы. Пушилин отметил, что память о таких героях должна становиться нравственным ориентиром для молодёжи и будущих поколений.

Воробьёв участвовал в боевых действиях с 2014 года. В 18 лет он встал на защиту Донбасса, воевал за Донецкий аэропорт, авдеевскую промзону, Горловку и другие населённые пункты. Особо он отличился при освобождении Мариуполя.

Роман Воробьёв был командиром 1-й штурмовой роты батальона «Сомали». Он погиб 5 июня 2023 года в бою за Водяное, отражая массированную атаку противника. Ему было 26 лет. Через несколько дней после гибели Воробьёву посмертно присвоили звание Героя России.

