В Челябинске возродят танковое училище

В России принято решение о восстановлении Челябинского высшего танкового командного училища. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, появилось на официальном портале. Учебное заведение, которое было расформировано почти двадцать лет назад, вновь откроет свои двери для подготовки офицерских кадров.
Согласно документу, новое учреждение получит статус федерального государственного казенного военного образовательного заведения высшего образования Министерства обороны РФ. Основными задачами училища станет реализация программ высшего и среднего профессионального обучения, а также проведение научных исследований в оборонных интересах.
Министерству обороны поручено завершить все организационные мероприятия до 1 августа 2026 года. В течение четырех месяцев ведомство должно будет утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию учреждения, а в шестимесячный срок — закрепить за училищем необходимую инфраструктуру, включая земельные участки и недвижимое имущество.
Финансирование деятельности образовательного центра будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для Министерства обороны России. Возрождение училища, закрытого в 2007 году, рассматривается как важный шаг по усилению системы подготовки командных кадров для бронетанковых войск в современных условиях.