В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году

Высшее командное танковое училище снова появится в Челябинске, распоряжение о его создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Челябинское высшее танковое командное училище” Министерства обороны Российской Федерации (далее — учреждение)», — говорится в распоряжении.
Кроме осуществления программ высшего и среднего профессионального образования училище будет также заниматься научной работой.
Учредителем выступает Минобороны, которое в четырехмесячный срок должно разработать устав училища и провести его государственную регистрацию.
