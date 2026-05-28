В МИДе заявили о еще не исчерпанном потенциале отношений с Израилем

Потенциал российско-израильских отношений не исчерпан, им можно придать новый импульс, заявил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.
«Убеждены, что потенциал российско-израильских отношений, основанных на принципах обоюдовыгодного сотрудничества и взаимоуважения, далеко не исчерпан. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы можем придать необходимый импульс их дальнейшему развитию», — сказал Борисенко.
Он подчеркнул, что Москва готова продолжить укреплять разноплановые связи между государствами в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях.
То же относится к вопросам в сфере безопасности, как самого Израиля, так и всего Ближнего Востока, заключил Борисенко.
В начале марта 2026 года посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что он, несмотря на веру в отношения России и Израиля, видит несоответствие между «приверженностью руководства России безопасности Израиля» и «крайне однобокими» публичными заявлениями о развитии событий вокруг Ирана.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя такое заявление Йосефа, сказала, что позиция России основана на фактах.
