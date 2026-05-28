В МИДе заявили о еще не исчерпанном потенциале отношений с Израилем

В начале марта 2026 года посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что он, несмотря на веру в отношения России и Израиля, видит несоответствие между «приверженностью руководства России безопасности Израиля» и «крайне однобокими» публичными заявлениями о развитии событий вокруг Ирана.