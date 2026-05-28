Сделки не было: Тегеран так и не утвердил меморандум с США

Ранее портал Axios распространил сведения о том, что Вашингтон и Тегеран практически согласовали условия 60-дневного меморандума, который якобы предусматривает снятие морской блокады, отказ Ирана от создания ядерного оружия и начало переговоров по утилизации запасов обогащенного урана. Согласно этим данным, американская сторона ожидала лишь личного одобрения Дональда Трампа, который якобы попросил время на раздумья. Однако, судя по комментариям из Тегерана, процесс переговоров остается гораздо более сложным и незавершенным, чем это пытаются представить западные источники.