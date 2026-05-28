Сделки не было: Тегеран так и не утвердил меморандум с США

Информация о достижении окончательного согласия между Ираном и США по вопросам ядерной программы и режима прекращения огня не соответствует действительности. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной группе, стороны пока далеки от утверждения итогового текста меморандума о взаимопонимании.
«Утверждения некоторых западных источников о том, что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Ираном и США окончательно утвержден и ожидает объявления, не соответствуют действительности», — заявил собеседник агентства. По его словам, иранская сторона до сих пор не проинформировала пакистанских посредников, содействующих диалогу, о готовности поставить финальную подпись под документом.
Ранее портал Axios распространил сведения о том, что Вашингтон и Тегеран практически согласовали условия 60-дневного меморандума, который якобы предусматривает снятие морской блокады, отказ Ирана от создания ядерного оружия и начало переговоров по утилизации запасов обогащенного урана. Согласно этим данным, американская сторона ожидала лишь личного одобрения Дональда Трампа, который якобы попросил время на раздумья. Однако, судя по комментариям из Тегерана, процесс переговоров остается гораздо более сложным и незавершенным, чем это пытаются представить западные источники.