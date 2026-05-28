Tasnim: Проект меморандума между США и Ираном ещё не утверждён

Ранее портал Axios писал, что переговорщики США и Ирана якобы согласовали проект меморандума о взаимопонимании. По данным издания, документ предусматривает полное открытие Ормузского пролива для судоходства. В проекте, как утверждается, отдельно прописано, что проход судов через стратегическую акваторию должен стать неограниченным. Также сообщалось, что Ирану предлагается в течение 30 дней полностью разминировать пролив и начать переговоры по вопросам обогащения урана и отказа от его запасов.