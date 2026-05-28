Артиллерия уничтожила точки запуска дронов ВСУ под Константиновкой

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения позиций дроноводов ВСУ на константиновском направлении.
Судя по опубликованному видео, укрытия украинских операторов БПЛА были выявлены в частном секторе.
По информации военных Telegram-каналов, по обнаруженным точкам запуска дронов противника ударили артиллеристы российской группировки войск «Юг». Для поражения позиций дроноводов ВСУ были задействованы, в частности, гаубицы Д-30.
Данных о потерях противника в результате уничтожения пунктов управления БПЛА нет.
Сообщается о подавлении воздушной активности противника на данном участке линии боевого соприкосновения в результате артиллерийских ударов.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском и ореховском направлениях. Сообщалось о поражении пятисоткилограммовыми фугасными бомбами ФАБ-500 мест скопления боевиков из 100-й и 153-й мехбригад противника.