Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Харькове: вицемэр Кузнецов сбил мотоциклиста

Заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов принял решение временно оставить свой пост на время проведения следственных мероприятий по факту смертельного ДТП.

Заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов принял решение временно оставить свой пост на время проведения следственных мероприятий по факту смертельного ДТП. Инцидент, приведший к гибели мотоциклиста, произошел 28 мая на улице Клочковской.

О случившемся чиновник сообщил на своей странице в соцсетях, выразив соболезнования семье погибшего. «Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились, мотоцикл двигался на большой скорости и его не было видно до момента столкновения», — пояснил Иван Кузнецов обстоятельства происшествия.

Заместитель мэра подчеркнул, что в момент аварии был трезв и полностью готов сотрудничать со следствием. «Во избежание каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия», — заявил он.

Информацию о происшествии подтвердил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. В региональном управлении Национальной полиции сообщили о начале досудебного расследования. «В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. В интересах следствия другие подробности пока не разглашаются», — добавили в отделе коммуникации ведомства.

Иван Кузнецов занимал должность заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города с октября 2025 года.