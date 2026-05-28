США вывели из-под антироссийских санкций покойных депутатов и сенаторов

По данным ведомства, санкции в том числе сняли с Артура Чилингарова — бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики. Господин Чилингаров умер в 2024 году. Ограничения также сняли с бывшего депутата Михаил Тарасенко (1947−2025), бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962−2023), бывшего сенатора от Вологодской области Елены Авдеевы (1968−2023), бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973−2025), сына главы «Роснефти» Ивана Сечина (1989−2024) и других. Из санкционных списков исключены танкеры LINDA и «LADY D».