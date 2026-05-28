Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм предложил переименовать Нобелевскую премию мира в честь Трампа

Сенатор США высоко оценил успехи президента в ходе конфликта в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор США Линдси Грэм* призвал переименовать Нобелевскую премию мира в честь американского президента Дональда Трампа, пишет IrishStar, статью в котором перевел aif.ru.

«Следовало бы переименовать Нобелевскую премию в премию Трампа», — сказал он.

Грэм высоко оценил успехи американского лидера во время конфликта в Иране. Сенатор выразил уверенность, что Трамп сумеет усилить давление на Иран и добиться мира между ключевыми странами Ближнего Востока.

Он также считает, что президент США способен добиться исторического соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, что может привести к окончанию многолетнего арабо-израильского конфликта.

«Он положит конец арабо-израильскому конфликту, который длится тысячи лет Он сможет добиться того, чтобы Саудовская Аравия, центр ислама, признала еврейское государство Израиль для всего мира», — добавил Грэм.

Напомним, в феврале Грэм призывал Трампа не слушать тех, кто советует ему «не бомбить Иран».

*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше