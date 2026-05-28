Сенатор Грэм предложил переименовать Нобелевскую премию мира в честь Трампа

Сенатор США Линдси Грэм* призвал переименовать Нобелевскую премию мира в честь американского президента Дональда Трампа, пишет IrishStar, статью в котором перевел aif.ru.
«Следовало бы переименовать Нобелевскую премию в премию Трампа», — сказал он.
Грэм высоко оценил успехи американского лидера во время конфликта в Иране. Сенатор выразил уверенность, что Трамп сумеет усилить давление на Иран и добиться мира между ключевыми странами Ближнего Востока.
Он также считает, что президент США способен добиться исторического соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, что может привести к окончанию многолетнего арабо-израильского конфликта.
«Он положит конец арабо-израильскому конфликту, который длится тысячи лет Он сможет добиться того, чтобы Саудовская Аравия, центр ислама, признала еврейское государство Израиль для всего мира», — добавил Грэм.
Напомним, в феврале Грэм призывал Трампа не слушать тех, кто советует ему «не бомбить Иран».
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.