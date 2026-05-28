После смены власти Венгрия заявила о новом курсе в отношениях с НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен вновь стать надежным партнером НАТО. Об этом он сообщил после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Брюсселе.
По словам главы венгерского правительства, встреча с руководителем НАТО стала первой после смены власти в стране. Итоги переговоров Мадьяр прокомментировал в социальной сети.
Премьер отметил, что Венгрия намерена укреплять сотрудничество с альянсом. Он также назвал НАТО сильнейшим военно-оборонительным союзом в мире.
Во время переговоров стороны обсудили участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово. Кроме того, речь шла о подготовке к саммиту альянса, который должен пройти в июле в Анкаре.
Отдельной темой встречи стала ситуация в Ормузском проливе. Подробности обсуждения по этому вопросу не приводятся.
Переговоры Мадьяра и Рютте прошли на фоне изменений во внешнеполитическом курсе Венгрии после формирования нового правительства. В Будапеште заявляют о намерении активизировать взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу.
