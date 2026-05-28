Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После смены власти Венгрия заявила о новом курсе в отношениях с НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен вновь стать надежным партнером НАТО.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен вновь стать надежным партнером НАТО. Об этом он сообщил после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Брюсселе.

По словам главы венгерского правительства, встреча с руководителем НАТО стала первой после смены власти в стране. Итоги переговоров Мадьяр прокомментировал в социальной сети.

Премьер отметил, что Венгрия намерена укреплять сотрудничество с альянсом. Он также назвал НАТО сильнейшим военно-оборонительным союзом в мире.

Во время переговоров стороны обсудили участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово. Кроме того, речь шла о подготовке к саммиту альянса, который должен пройти в июле в Анкаре.

Отдельной темой встречи стала ситуация в Ормузском проливе. Подробности обсуждения по этому вопросу не приводятся.

Переговоры Мадьяра и Рютте прошли на фоне изменений во внешнеполитическом курсе Венгрии после формирования нового правительства. В Будапеште заявляют о намерении активизировать взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Читайте также: Сделки не было: Тегеран так и не утвердил меморандум с США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше