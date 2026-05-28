Tasnim: работа над меморандумом США и Ирана о взаимопонимании не завершена

«Согласно информации некоторых западных ресурсов, текст так называемого “меморандума о взаимопонимании” между Ираном и США уже готов и ждет только оглашения. Это не так, текст еще даже не закончен», — говорит собеседник агентства.
Он добавил, что Иран пока не уведомил представителей Пакистана о завершении работы над документом. «Если бы текст действительно был готов, Иран сообщил бы об этом Пакистану и остальным. До тех пор сообщения западных СМИ не имеют значения», — передает его слова Tasnim.
Несколько часов назад источники Axios рассказали, что переговорщики уже согласовали документ, предполагающий прекращение огня на 60 дней, начало переговоров по ядерной программе и разблокировку Ормузского пролива. Кроме того, США должны будут обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций, писало издание.