Любое реальное мирное соглашение по Украине станет возможным только после политической зачистки в рядах европейского руководства. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По словам политика, европейские лидеры, занявшие воинствующую позицию, должны нести ответственность за последствия своих решений.
«Любое мирное соглашение по Украине потребует отставки некоторых лидеров ЕС, или подстрекателей к войне. Это абсолютная необходимость, эти люди, подпитываемые антироссийской риторикой, напрямую финансировали войну и причинили реальный ущерб своим поведением», — написал Армандо Мема в соцсети X.
Политик опасается, что даже в случае достижения договоренностей текущие функционеры могут продолжить курс на милитаризацию, спровоцировав еще более масштабное противостояние. Данная позиция идет вразрез с официальной линией Брюсселя.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркивала, что Евросоюз принципиально отказывается от роли беспристрастного посредника, открыто заявляя о поддержке киевского режима. При этом Каллас подтвердила, что ЕС продолжит наращивать санкционное давление на Россию, рассчитывая через экономические ограничения вынудить Москву к диалогу на своих условиях.