Минтранс заявил о содействии следствию после ареста главы департамента

Минтранс оказывает содействие правоохранительным и следственным органам в связи с арестом директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Александра Васильченко, сообщили РБК в ведомстве.
«Министерство транспорта России оказывает все необходимое содействие правоохранительным и следственным органам», — заявили в ведомстве.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале также заявил, что правительство региона готово оказывать следствию всю необходимую помощь. Наряду с Васильченко, по его словам, задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев.
«Неотвратимость наказания — не просто фигура речи По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске», — написал Хинштейн.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки. Он помещен под стражу до 25 июля.
Чиновник, как считают в СК, в 2021—2022 годах получил взятку «за совершение действий, входящих в его служебные полномочия». В этот период он занимал должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем — первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области.
Материал дополняется.