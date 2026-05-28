Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс заявил о содействии следствию после ареста главы департамента

Минтранс оказывает содействие правоохранительным и следственным органам в связи с арестом директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Александра Васильченко, сообщили РБК в ведомстве.

Источник: РБК

Минтранс оказывает содействие правоохранительным и следственным органам в связи с арестом директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Александра Васильченко, сообщили РБК в ведомстве.

«Министерство транспорта России оказывает все необходимое содействие правоохранительным и следственным органам», — заявили в ведомстве.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале также заявил, что правительство региона готово оказывать следствию всю необходимую помощь. Наряду с Васильченко, по его словам, задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев.

«Неотвратимость наказания — не просто фигура речи По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске», — написал Хинштейн.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки. Он помещен под стражу до 25 июля.

Чиновник, как считают в СК, в 2021—2022 годах получил взятку «за совершение действий, входящих в его служебные полномочия». В этот период он занимал должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем — первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше