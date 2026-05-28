Гаглоев отметил роль РФ в спасении и послевоенном восстановлении Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что Россия была рядом с осетинским народом в самые трудные времена, подчеркнув, что ее помощь в послевоенном восстановлении республики имеет историческое значение. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном 34-й годовщине принятия Акта о провозглашении государственной независимости Республики Южная Осетия.
«34 года назад депутаты парламента первого созыва приняли решение исторического масштаба. Они действовали не ради политических лозунгов, а во имя спасения народа, защиты его права на язык, культуру, память и будущее. Мы хорошо помним, с чего все начиналось. В самые тяжелые моменты рядом с нами была Российская Федерация. Мы выражаем искреннюю благодарность братскому народу России, ее руководству, военнослужащим, миротворцам, врачам, строителям — всем, кто помог нашему народу выстоять и сохранить жизнь», — сказал президент.
Он отметил, что Россия не оставила Южную Осетию и после войны — были восстановлены дороги, школы, больницы, энергетика, жилье, социальная инфраструктура.
«Эта помощь имеет для нас историческое значение. Особое значение имеет и договор между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, подписанный 9 мая 2026 года. Этот документ выводит союзнические отношения на новый уровень и открывает новые возможности для экономики, инвестиций, образования, социальной сферы и интеграции наших государств», — подчеркнул югоосетинский лидер.
29 мая 1992 года Верховный совет Южной Осетии, опираясь на результаты референдума, принял Акт о провозглашении государственной независимости Республики Южная Осетия. Этот день считается одним из главных праздников в республике и объявлен выходным днем. Мероприятия начались в преддверии праздника с возложения цветов и венков к памятнику председателю Верховного Совета Республики Южная Осетия 1990−1993 годов Торезу Кулумбегову, который установлен перед зданием администрации президента в центре Цхинвала. Память первого руководителя почтили руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, российские дипломаты во главе с послом Маратом Кулахметовым, общественные и политические деятели, жители страны.
Официальная часть мероприятий — торжественное собрание представителей общественности стоялось в зале заседаний парламента республики, где почетными гостями стали депутаты первого созыва, которые принимали в этом самом зале тот судьбоносный для Южной Осетии документ.
Грузино-осетинский конфликт.
В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами, абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.
Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта — смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов — российского, грузинского и осетинского.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.