Шпион Поллард: Израиль намерен вступить в войну с Турцией и Египтом

Американо-израильский шпион Джонатан Поллард выступил с заявлением, что Израиль может вступить в войну с Турцией и Египтом в будущем, пишет ближневосточное издание Sabrin News.
«Джонатан Поллард в недавнем заявлении заявил, что сионистский режим, вероятно, в будущем вступит в войну с Турцией и Египтом и столкнется с трудными ситуациями в этих противостояниях», — сказано в публикации.
До этого момента сообщалось, что США ввели санкции в отношении созданного Ираном управления по контролю за судоходством в Ормузском проливе.