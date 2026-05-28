Бойцы РФ расширяют зону присутствия в центре Константиновки

Российские подразделения, ведущие бои за Константиновку, расширяют зону своего присутствия в центральной части этого города, сообщил в четверг Telegram-канал «Рыбарь».
Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО» сообщает о присутствии российских штурмовиков в микрорайонах Центральный, Бельгийский и Спутник.
Согласно сведениям военкора Юрия Котенка, двигавшиеся от Ильиновки подразделения РФ вышли в центральную часть Константиновки через территорию бывшего химзавода и ООО «Гласкомерц». Также стало известно о продвижении российских военных к улице Театральной от Молочарки и Новодмитровки.
Котенок сообщил о продвижении войск РФ по Грузской балке с целью охвата Константиновки. По информации военкора, часть гарнизона ВСУ в городе уже фактически отрезана от основных сил противника.