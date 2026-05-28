«Ищут, где нас долбануть»: глава ЦИК Памфилова сообщила об активизации попыток сорвать выборы

Памфилова предупредила о попытках сорвать грядущие выборы в России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что перед выборами в России активизировались так называемые «электоральные юристы» как за рубежом, так и внутри страны. По ее словам, эти люди ищут уязвимости в законодательстве, чтобы нанести удар по избирательной системе и дискредитировать сам процесс голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

На совещании с представителями партий обсудили специальную программу для подготовки документов кандидатов. Представитель КПРФ Евгений Колюшин спросил, может ли софт автоматически отсеивать нарушителей, например, с двойным гражданством.

Однако Памфилова увидела в этом угрозу. Она объяснила, что злоумышленники могут намеренно внести ложные данные, чтобы программа отбраковала честного кандидата, а затем он подал бы жалобу. Глава ЦИК привела случай, когда некий «мерзавец» перевел 766 раз по 1 копейке в фонд кандидата, чтобы парализовать работу комиссии.

«И здесь они сидят, эти оставшиеся, затаившиеся ребята, которые неплохо разбираются в электоральных процессах и ищут места, где могут нас долбануть во время выборов, чтобы дискредитировать их. Мы стараемся все это предугадать, но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», — отметила глава ЦИК.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму пройдут в три дня по запросам избирателей. До этого она отметила, что грядущие выборы осенью 2026 года могут быть самыми сложными за всю новейшую историю России.

После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
