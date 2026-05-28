«Ищут, где нас долбануть»: глава ЦИК Памфилова сообщила об активизации попыток сорвать выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что перед выборами в России активизировались так называемые «электоральные юристы» как за рубежом, так и внутри страны. По ее словам, эти люди ищут уязвимости в законодательстве, чтобы нанести удар по избирательной системе и дискредитировать сам процесс голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.
На совещании с представителями партий обсудили специальную программу для подготовки документов кандидатов. Представитель КПРФ Евгений Колюшин спросил, может ли софт автоматически отсеивать нарушителей, например, с двойным гражданством.
Однако Памфилова увидела в этом угрозу. Она объяснила, что злоумышленники могут намеренно внести ложные данные, чтобы программа отбраковала честного кандидата, а затем он подал бы жалобу. Глава ЦИК привела случай, когда некий «мерзавец» перевел 766 раз по 1 копейке в фонд кандидата, чтобы парализовать работу комиссии.
«И здесь они сидят, эти оставшиеся, затаившиеся ребята, которые неплохо разбираются в электоральных процессах и ищут места, где могут нас долбануть во время выборов, чтобы дискредитировать их. Мы стараемся все это предугадать, но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», — отметила глава ЦИК.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму пройдут в три дня по запросам избирателей. До этого она отметила, что грядущие выборы осенью 2026 года могут быть самыми сложными за всю новейшую историю России.