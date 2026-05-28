Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США допустили вторичные санкции за сотрудничество с иранскими авиакомпаниями

Министр финансов страны Скотт Бессент ранее заявил, что Соединенные Штаты предпримут попытку блокировать работу двух основных авиакомпаний Ирана.

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. США допускают вторичные санкции за сотрудничество с находящимися под американскими рестрикциями иранскими авиакомпаниями. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов страны Скотт Бессент.

«Для осуществления полетов этим авиакомпаниям нужно дозаправлять [самолеты], на них нужно продавать билеты, выплачивать посадочные сборы. Мы будем вводить санкции в отношении любого, кто будет их принимать. Им следует понимать, что эти государственные авиакомпании Ирана находятся вне закона, и им нельзя этим заниматься», — заявил Бессент.

Ранее он заявил, что США предпримут попытку блокировать работу двух основных авиакомпаний Ирана. Он не уточнил, какие фирмы имеет в виду. Крупнейшими иранскими авиаперевозчиками являются Mahan Air и Iran Air.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше