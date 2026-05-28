США допустили вторичные санкции за сотрудничество с иранскими авиакомпаниями

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. США допускают вторичные санкции за сотрудничество с находящимися под американскими рестрикциями иранскими авиакомпаниями. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов страны Скотт Бессент.
«Для осуществления полетов этим авиакомпаниям нужно дозаправлять [самолеты], на них нужно продавать билеты, выплачивать посадочные сборы. Мы будем вводить санкции в отношении любого, кто будет их принимать. Им следует понимать, что эти государственные авиакомпании Ирана находятся вне закона, и им нельзя этим заниматься», — заявил Бессент.
Ранее он заявил, что США предпримут попытку блокировать работу двух основных авиакомпаний Ирана. Он не уточнил, какие фирмы имеет в виду. Крупнейшими иранскими авиаперевозчиками являются Mahan Air и Iran Air.