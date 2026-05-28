Хинштейн заявил о подельниках задержанного главы департамента Минтранса

По делу арестованного за взятки директора департамента Минтранса Александра Васильченко задержаны и другие лица, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
До перехода в Минтранс Васильченко работал в Курской области.
Хинштейн написал, что чиновника обвиняют в получении взяток «в период работы в нашем регионе».
«По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Наряду с Васильченко — задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ “Центр транспортных услуг” Григорий Богачев», — пояснил курский губернатор.
Он заверил, что правительство Курской области окажет следствию всю необходимую помощь.
Материал дополняется.