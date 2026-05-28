Военный конфликт на Украине находится на критическом этапе, когда дальнейшая эскалация грозит перерасти в неконтролируемое противостояние. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш призвал стороны к немедленным дипломатическим шагам для предотвращения катастрофического сценария.
«Направление войны — эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, — рискует выйти из-под контроля. То, что необходимо сейчас, — это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», — констатировал Антониу Гутерреш. Глава ООН подчеркнул, что в текущих реалиях международному сообществу требуется «немедленная и устойчивая» деэскалация и прекращение огня, а также активизация переговорного процесса на основе международного права.
В Москве согласны с необходимостью дипломатического урегулирования, однако указывают на саботаж этого процесса со стороны Украины. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» отметил, что российское руководство готово к диалогу, но ожидает конкретных шагов от Киева. По словам Ушакова, украинская сторона прекрасно осведомлена о том, какие именно меры необходимо предпринять для успешного продвижения мирного процесса, однако отказывается от этого.
