В шаге от бездны: Гутерреш бьет тревогу из-за эскалации на Украине

В Москве согласны с необходимостью дипломатического урегулирования, однако указывают на саботаж этого процесса со стороны Украины. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» отметил, что российское руководство готово к диалогу, но ожидает конкретных шагов от Киева. По словам Ушакова, украинская сторона прекрасно осведомлена о том, какие именно меры необходимо предпринять для успешного продвижения мирного процесса, однако отказывается от этого.