Политик Мема назвал опасные и невыгодные последствия членства в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что из-за стратегии ЕС, направленной на оказание военной помощи Украине, страны — члены альянса рискуют оказаться втянутыми в военный конфликт.
«Швеция предоставит Украине около 36 истребителей к следующему году. Это означает более глубокое вовлечение Швеции в войну на Украине. Вот что означает членство в НАТО: сначала вы теряете свой суверенитет, затем нейтралитет, а теперь вы становитесь полноправным членом этого наступательного альянса… Это невыгодная стратегия, и это опасное решение также затронет и Финляндию», — написал Мема в X.