Как сообщается, ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, комментируя перспективу переговоров с Россией, заявила, что Евросоюз никогда не будет выступать в качестве беспристрастного посредника в украинском конфликте, поскольку поддерживает Киев и отстаивает собственные интересы. Она также уточнила, что ЕС готовит новые ограничительные меры против России с целью побудить ее к началу переговоров.