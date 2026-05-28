Провокационный курс и безответственные заявления европейских лидеров ставят мир на грань полномасштабной глобальной эскалации с Россией. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте в соцсети X предупредил, что слепая вера западных стран в безнаказанность своих действий грозит обернуться катастрофой.
«Отсутствие жизнеспособного и продуманного плана выхода или четкой политической стратегии дальнейшего развития ситуации, западные провокации рискуют вызвать неконтролируемую глобальную эскалацию конфликта с Россией, которая, похоже, кипит от гнева», — констатировал военный аналитик. Дэвис подчеркнул, что европейские страны не отдают себе отчета в последствиях своих решений, буквально затягивая регион в крупномасштабную войну с ядерной державой.
Опасения американского офицера разделяют и российские дипломаты. Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что европейские государства «семимильными шагами» движутся к прямому столкновению с Россией. По его мнению, превращение ряда стран Европы в тренировочные лагеря, логистические хабы и базы для запуска беспилотников по российской территории лишает стороны возможности решить противоречия путем дипломатии и делает войну трагической реальностью.
Читайте материал: «В шаге от бездны: Гутерреш бьет тревогу из-за эскалации на Украине».
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.