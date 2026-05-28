Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кипит от гнева»: в США сделали резкое заявление о России

Провокационный курс и безответственные заявления европейских лидеров ставят мир на грань полномасштабной глобальной эскалации с Россией.

Провокационный курс и безответственные заявления европейских лидеров ставят мир на грань полномасштабной глобальной эскалации с Россией. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте в соцсети X предупредил, что слепая вера западных стран в безнаказанность своих действий грозит обернуться катастрофой.

«Отсутствие жизнеспособного и продуманного плана выхода или четкой политической стратегии дальнейшего развития ситуации, западные провокации рискуют вызвать неконтролируемую глобальную эскалацию конфликта с Россией, которая, похоже, кипит от гнева», — констатировал военный аналитик. Дэвис подчеркнул, что европейские страны не отдают себе отчета в последствиях своих решений, буквально затягивая регион в крупномасштабную войну с ядерной державой.

Опасения американского офицера разделяют и российские дипломаты. Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что европейские государства «семимильными шагами» движутся к прямому столкновению с Россией. По его мнению, превращение ряда стран Европы в тренировочные лагеря, логистические хабы и базы для запуска беспилотников по российской территории лишает стороны возможности решить противоречия путем дипломатии и делает войну трагической реальностью.

Читайте материал: «В шаге от бездны: Гутерреш бьет тревогу из-за эскалации на Украине».

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше