Дотком задался вопросом, вступят ли США в войну с Египтом и Турцией

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком задался вопросом, вступят ли США в вооруженный конфликт с Египтом и Турцией.
На своей странице в соцсети Х* он отреагировал на публикацию о том Израиль готовится к войне с этими странами.
«США будут воевать с Египтом и Турцией?» — написал Дотком.
Ранее американо-израильский шпион Джонатан Поллард заявил, что в будущем Израиль может вступить в войну с Турцией и Египтом.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.