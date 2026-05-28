Дотком задался вопросом, вступят ли США в войну с Египтом и Турцией

Предприниматель отреагировал на сообщение о подготовке Израиля к вооруженному конфликту с Каиром и Анкарой.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком задался вопросом, вступят ли США в вооруженный конфликт с Египтом и Турцией.

На своей странице в соцсети Х* он отреагировал на публикацию о том Израиль готовится к войне с этими странами.

«США будут воевать с Египтом и Турцией?» — написал Дотком.

Ранее американо-израильский шпион Джонатан Поллард заявил, что в будущем Израиль может вступить в войну с Турцией и Египтом.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

