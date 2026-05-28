Бессент исключил появление в США цифрового доллара

Бывший глава ФРС Джером Пауэлл выступал против цифрового доллара или цифровой валюты центрального банка (CBDC). Во время предвыборной кампании на конференции 2024 года Дональд Трамп обещал, что в случае переизбрания он прикажет Министерству финансов и другим федеральным агентствам «воздержаться от всех шагов, необходимых» для создания CBDC. При этом в США развивается стейблкоин — криптовалюта, курс которой привязан к доллару.