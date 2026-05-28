США заявили в ООН о готовности играть конструктивную роль в урегулировании на Украине

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон призывает к деэскалации.

ООН, 28 мая. /ТАСС/. США готовы играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Тэмми Брюс.

«Мы призываем к деэскалации и продолжаем призывать обе стороны вести добросовестные переговоры, — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. — США остаются готовыми играть конструктивную роль, как только представится любая возможность и реальная приверженность [ведению переговоров] с обеих сторон».

Россия неоднократно подтверждала свою приверженность разрешению украинского кризиса дипломатическими средствами, однако указывала, что киевские власти не готовы к урегулированию конфликта путем переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
