Tasnim: работа над меморандумом США и Ирана не завершена

Документ, предполагающий подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами, до настоящего момента не прошел процедуру согласования и утверждения. Данная информация была озвучена агентством Tasnim со ссылкой на источники.
Согласно полученным данным, сообщения ряда западных СМИ о якобы завершении финальной редактуры указанного документа и его готовности к публичному объявлению являются ложными.
«Иран еще не объявил пакистанскому посреднику об окончательном утверждении текста», — говорится в сообщении.
Ранее портал Axios сообщил, что американские и иранские делегации достигли договоренности по проекту меморандума, который предполагает продление режима перемирия на два месяца. По информации издания, сейчас документ должен находиться на стадии получения одобрения от президента США Дональда Трампа.