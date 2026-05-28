Fars: Иран запустил серию ракет с юга страны

ТУНИС, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана выпустили серию ракет из южных районов страны. Об этом сообщило агентство Fars.
По его информации, точные цели, по которым был выпущен залп, неизвестны. При этом агентство со ссылкой на источники сообщает о том, что существует вероятность «столкновений в водах Персидского залива».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше