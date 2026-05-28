Фицо планирует посетить Брест в день 85-й годовщины нападения Германии на СССР

Словацкий премьер-министр подчеркнул, что его правительство проводит суверенную политику, ориентированную на все четыре стороны света.

БРАТИСЛАВА, 28 мая. /ТАСС/ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает своего участия 22 июня 2026 года в мероприятиях в Бресте, приуроченных к 85-й годовщине нападения фашистской Германией на СССР. Видеозапись выступления главы правительства выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Не исключаю, что 22 июня буду в Бресте, где [на масштабных мероприятиях] будут вспоминать 85-ю годовщину нападения фашистской Германии на бывший Советский Союз», — сказал Фицо.

Словацкий премьер 9 мая принял в Москве участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. 6 июня он направляется в Нормандию, где состоятся мероприятия по случаю 82-летия открытия Второго фронта, а 1 сентября планирует посетить Польшу, с нападения которой третьим рейхом в 1939 году началась Вторая мировая война.

Фицо подчеркнул, что его правительство проводит суверенную политику, ориентированную на все четыре стороны света. По словам премьера, он единственный политик в Евросоюзе, который «одновременно ведет диалог» с Москвой и Киевом. «Я этот диалог веду и буду его вести далее», — сказал глава правительства.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
