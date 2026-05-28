Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер сената Индонезии спрогнозировал рост числа туристов из России

Председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин заявил, что отношения Москвы и Джакарты продолжат развиваться в разных сферах.

Председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин заявил, что отношения Москвы и Джакарты продолжат развиваться в разных сферах.

«Наши двусторонние отношения будут и дальше развиваться в энергетике, торговле, культуре, образовании и политике», — сказал Наджамудин в интервью Lenta.ru.

По словам спикера верхней палаты парламента Индонезии, многие россияне ведут на Бали бизнес и вносят вклад в местную экономику, в том числе создают рабочие места для индонезийцев.

Наджамудин подчеркнул, что в 2025 году Индонезию посетили 178 434 россиянина, что стало рекордным ростом почти на 30% по сравнению с 2024 годом.

Спикер выразил уверенность, что число туристов из России будет расти благодаря хорошим и стабильным отношениям между двумя странами.

Ранее стало известно, что Приморье посетили почти 4 млн туристов в 2025 году.