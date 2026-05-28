Спикер сената Индонезии спрогнозировал рост числа туристов из России

Председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бактиар Наджамудин заявил, что отношения Москвы и Джакарты продолжат развиваться в разных сферах.
«Наши двусторонние отношения будут и дальше развиваться в энергетике, торговле, культуре, образовании и политике», — сказал Наджамудин в интервью Lenta.ru.
По словам спикера верхней палаты парламента Индонезии, многие россияне ведут на Бали бизнес и вносят вклад в местную экономику, в том числе создают рабочие места для индонезийцев.
Наджамудин подчеркнул, что в 2025 году Индонезию посетили 178 434 россиянина, что стало рекордным ростом почти на 30% по сравнению с 2024 годом.
Спикер выразил уверенность, что число туристов из России будет расти благодаря хорошим и стабильным отношениям между двумя странами.
