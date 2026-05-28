Карпин — о поражении от Египта: первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал поражение от команды Египта в товарищеском матче.
«Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он также рассказал, чего не хватило россиянам в этом матче.
«После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону».
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Египта.
Это первое поражение сборной России в 2026 году. До этого команда обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
5 июня подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо, 9 июня — с Тринидад и Тобаго.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала всего одну победу в пяти последних матчах.